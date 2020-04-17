В Чечне введен строгий карантин на выходных

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил строгий карантин на территории республики на время выходных в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.
Теперь по субботам и воскресеньям находиться на улице разрешено только медикам, дорожникам, работникам коммунальных и экстренных служб, а также имеющим спецпропуск. «Я призываю, чтобы все остальные эти два находились дома, в том числе сотрудники министерств и ведомств», — сказал Кадыров.
Он подчеркнул, что ограничения касаются в том числе чиновников из не перечисленных им ведомств. В случае нарушения карантина они будут уволены.
Ранее из-за эпидемии жителям Чечни было запрещено выходить из дома и пользоваться транспортом по воскресеньям. Для перемещения по городу, похода в аптеку и магазин действует пропускной режим. Пропуск получает только один член семьи, в нем указано время действия и разрешенные дни недели для выхода из дома в пределах своего района.
К 17 апреля в регионе насчитывается 115 зараженных. 15 из них уже вылечились, еще 5 умерли. Всего в России 32 тысячи больных с коронавирусом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения