В Чечне введен строгий карантин на выходных

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил строгий карантин на территории республики на время выходных в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.

Теперь по субботам и воскресеньям находиться на улице разрешено только медикам, дорожникам, работникам коммунальных и экстренных служб, а также имеющим спецпропуск. «Я призываю, чтобы все остальные эти два находились дома, в том числе сотрудники министерств и ведомств», — сказал Кадыров.

Он подчеркнул, что ограничения касаются в том числе чиновников из не перечисленных им ведомств. В случае нарушения карантина они будут уволены.

Ранее из-за эпидемии жителям Чечни было запрещено выходить из дома и пользоваться транспортом по воскресеньям. Для перемещения по городу, похода в аптеку и магазин действует пропускной режим. Пропуск получает только один член семьи, в нем указано время действия и разрешенные дни недели для выхода из дома в пределах своего района.

К 17 апреля в регионе насчитывается 115 зараженных. 15 из них уже вылечились, еще 5 умерли. Всего в России 32 тысячи больных с коронавирусом.

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