Кадыров объяснил жесткий карантин в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил введение жесткого карантина в республике для противодействия COVID-19. Об этом он рассказал журналистам, передает РИА Новости.

По его словам, введение таких мер было оправданным, поскольку пандемия началась как «война, и враг был невидим». Кадыров указал, что многие не верили в то, что болезнь в принципе существует. Поэтому ему пришлось принять соответсвующие меры.

Глава Чечни также заявил, что «никакой жестокости» в действиях региональных властей не было, а до населения доводили по-разному, что нельзя делать. «Просили, молили, объясняли, что если требования будут нарушены, будут последствия», — сказал Кадыров.

Он добавил, что те, кто упрекал его в чрезмерной жестокости, позже признали целесообразность принятых им мер. Кроме того, 400 тысяч семей получили продукты питания, около 30 тысяч человек получили денежную помощь, подчеркнул глава республики.

Чечня одним их первых российских регионов ввела ограничительные меры по защите от коронавирусной инфекции. Так, в конце марта были закрыты все кафе, салоны красоты, торгово-развлекательные учреждения. С 5 апреля регион закрыли на въезд и выезд, за исключением транзитного транспорта и продовольственных поставок. Также было ограничено передвижение по республике с 20:00 до 8:00, а в начале мая остановился общественный транспорт. Всего в Чечне зафиксировано 733 случая заражения коронавирусом, из них 369 человек выздоровели, 8 скончались.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!