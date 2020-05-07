За «расхаживающих» по улицам жительниц Чечни ответят их братья и мужья

Правоохранительные органы Чечни раскритиковали женщин, которые во время режима самоизоляции выходят на улицу. Об этом в четверг, 7 мая, рассказал спикер чеченского парламента Магомед Даудов, передает «Кавказ. Реалии».

По словам Даудова, причиной многочисленных нарушений является чеченский менталитет, согласно которому считается неприличным мужчине контактировать, прикасаться и тем более задерживать женщину. Жители республики активно используют эту особенность в оправдание, отметил он.

«Зная наши особенности поведения между женщиной и мужчиной, зная, что им ничего не скажут, наши женщины без масок и пропусков на руках расхаживают по городу по своим делам», — рассказал спикер парламента Чеченской Республики.

Уточняется также, что теперь ответственность за женщин, вышедших во время режима самоизоляции на улицу, ложится на мужчин из их семьи, в том числе мужей и братьев. О форме наказания или возможном штрафе пока неизвестно.

5 мая сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился публикациями видео в социальных сетях с задержаниями и погонями силовиков за предполагаемыми нарушителями карантина и потребовал наказать авторов роликов. По его мнению, за подобные съемки граждан надо отправлять на общественные работы в качестве уборщиков.

В настоящее время на территории Чечни ввели режим самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По состоянию на 7 апреля известно о 674 зараженных в регионе. В России всего с начала эпидемии зарегистрировано 177 160 инфицированных. Кроме того, за последние сутки зафиксировали 11 231 случай заражения коронавирусом в 84 регионах.

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