Муфтии трех российских республик на Кавказе заразились коронавирусом

В Северной Осетии коронавирусом заразился председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) республики Хаджимурат Гацалов, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Совета муфтиев России (СМР) Рушана Аббясова.

«Мы получаем, к сожалению, сегодня новости, что наши уважаемые муфтии Дагестана, Карачаево-Черкесии, вчера подтвердилось, что и Северной Осетии — Алании, заболели этой болезнью — коронавирусом», — сказал Аббясов.

Ранее вирус был обнаружен у муфтиев еще двух республик на Кавказе: Исмаила Бердиева в Карачаево-Черкесии и Ахмада Абдулаева в Дагестане. Последний заразился вместе с членами семьи. Бердиев был госпитализирован с подозрением на инфекцию. Позднее стало известно, что повторный тест дал отрицательный результат.

По данным на 20 мая, в России вирус диагностирован у 308 тысяч человек. Три тысячи человек умерло, еще 85 тысяч выздоровело. Страна занимает второе место в мире по числу зараженных.

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