Мишустин объявил о прохождении верхней точки по нагрузке на здравоохранение

Россия начала проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин, назвав происходящее хорошей новостью, сообщает ТАСС.

По словам главы правительства, ситуация с распространением коронавируса в стране постепенно стабилизируется, в первую очередь в Москве. Так, за последние три дня наблюдался низкий прирост случаев заражения, а 20 мая стало первым днем, когда число выздоровевших инфицированных превысило число новых носителей вируса.

Премьер добавил, что благодаря массовому тестированию населения удалось избежать взрывного развития эпидемии и самых негативных прогнозов. «Резервы здравоохранения созданы, такая ситуация позволяет ряду субъектов постепенно снимать ранее введенные ограничения», — добавил он.

Мишустин уточнил, что уже 14 регионов начали смягчать режим самоизоляции. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что к такому шагу готовы 17 субъектов.

По данным на 20 мая, в России вирус выявлен у 308 тысяч жителей. Почти три тысячи скончалось, еще 85 тысяч выздоровело. Стана находится на втором месте в мире по числу инфицированных.

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