Голикова сообщила о низкой смертности среди зараженных коронавирусом россиян

Показатель смертности среди зараженных коронавирусом в России ниже, чем в целом по миру, и составляет 0,95 процента. Об это сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

Она уточнила, что самые низкие цифры по летальности зарегистрированы в Татарстане, Туве, Тамбовской, Свердловской, Рязанской, Курской, Липецкой, Ульяновской областях. Ни одной смерти не было в Ненецком автономном округе, Республике Алтай, Курганской и Сахалинской областях. При этом более конкретные выводы о смертности из-за коронавируса в России можно будет делать не ранее чем в конце мая, когда появится статистика за апрель, добавила Голикова.

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