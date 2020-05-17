Предлагавший обрезать всех женщин российский муфтий заразился коронавирусом

Главный муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев заразился коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, Бердиев госпитализирован. О состоянии муфтия не сообщается.

17 августа 2016 года Бердиев прославился своим предложением делать обрезание всем женщинам. «Надо всех женщин обрезать, чтобы разврата не было на Земле, чтобы сексуальность уменьшилась», — говорил он. Согласно исламским канонам, по его словам, бог создал женщину, чтобы она рожала и воспитывала детей. Обрезание на эти функции никак не влияет.

Таким образом он отреагировал на доклад организации «Правовая инициатива» о проведении женского обрезания в высокогорных и удаленных районах Дагестана, опубликованный за несколько дней до высказывания Бердиева. Согласно выводам исследователей, операции проводятся в кустарных и антисанитарных условиях. Как правило, обрезание делают девочкам в возрасте до трех лет. Цель процедуры — уменьшить чувствительность половых органов для того, чтобы в будущем избежать «аморального поведения» женщины.

Позднее главный муфтий Карачаево-Черкессии пояснил свои слова о женском обрезании и назвал их шуткой. Бердиев объяснил, что говорил о распространении этой практики в некоторых районах Дагестана, однако отмечал, что «по мусульманскому шариату этого нет».

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В мае 2020 года стало известно о заражении коронавирусом главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова, который назвал коронавирус «чрезвычайно полезным явлением».

Как свидетельствует статистика оперативного штаба, в России вторые сутки подряд фиксируется менее 10 тысяч случаев распространения коронавируса. Так, 16 мая за сутки было выявлено 9200 новых случаев COVID-19, 17 мая медики отчитались о 9709 зараженных. 15 мая сообщалось о 10 598 новых случаях заражения коронавирусом.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, по состоянию на 17 мая в России остановился рост распространения коронавируса.

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