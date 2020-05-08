Нашедший пользу в коронавирусе протоиерей Смирнов заразился и попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, который назвал коронавирус «чрезвычайно полезным явлением», попал в больницу с подозрением на заражение. Об этом «Интерфаксу» сообщили в окружении священника.

По информации агентства, состояние 69-летнего Смирнова оценивается как стабильное. Ранее он перенес операцию и из-за возраста входит в группу риска.

3 мая патриаршей участвовал в литургии, после которой сказал, что в эпидемии есть польза, и она позволила проявить в людях их лучшие качества.

За последнее время с инфекцией были госпитализированы несколько известных московских священнослужителей — протоиереи Александр Шаргунов, Владислав Свешников и Николай Кречетов.

После заражения новым вирусом умерли уставщик московского Данилова ставропигиального мужского монастыря иеродиакон Димитрий (Николаев), бывший митрополит Астраханской области Камызякской епархии Иона (Юрий Карпухин), Основатель и духовник Введенского женского монастыря архимандрит Амвросий (Юрасов), главный врач московского подворья Троице-Сергиевой лавры игумен Тихон, два протоиерея в Покровском Хотьковом женском монастыре Владимир Верига и Евгений Корчуков, епископ Железногорский и Льговский Вениамин, настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин.

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