В РПЦ назвали ядерное оружие «замечательным изобретением»

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов назвал ядерное оружие «замечательным изобретением». Об этом он заявил в интервью газете Токио симбун, передает «Интерфакс».

Он выразил уверенность, что Россия до сих пор существует благодаря этому оружию. Поэтому он посчитал правильной практику его освящения Русской православной церковью. «Мы просто благодарны Господу Богу, что он благословил наших ученых создать в очень трудных условиях вот это замечательное оружие, поэтому освящаем ракеты как наших защитников», — сказал священник.

Смирнов признался, что когда сам освящал оружие, «чувствовал, что совершает нечто великое».

Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что церковь не должна освящать оружие массового поражения. По его мнению, окроплять святой водой можно только личное оружие во время благословения солдат на воинскую службу.

В феврале стало известно о подготовке Межсоборным присутствием РПЦ проекта документа «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга». В нем предлагалось запретить священнослужителям освящать военные объекты, которые не связаны непосредственно с безопасностью военных.

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