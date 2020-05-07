В резиденции патриарха умер заразившийся коронавирусом иеродиакон

В четверг, на 50-м году жизни, умер уставщик (распорядитель служб — прим. «Ленты.ру») московского Данилова ставропигиального мужского монастыря иеродиакон Димитрий (Николаев). Об этом сообщает сайт монастыря.

В рабочей группе при патриархе сообщили, что иеродиакон был заражен коронавирусом.

Димитрий был составителем вышедшего в монастырском издательстве «Даниловский благовестник» сборника «Псалтирь и каноны, чтомые по усопшим».

В Даниловом монастыре расположена резиденция патриарха и синода, а также Синодальный отдел внешних церковных связей Московского патриархата.

4 мая в Москве от коронавируса скончался бывший митрополит Астраханской области Камызякской епархии Иона (Юрий Карпухин).

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявлял, что слухи о том, что церковь скрывает масштабы заражения коронавирусом среди священников, не имеют под собой никаких оснований. По его словам, число инфицированных священников не выше, чем среди врачей и полицейских.

По данным на 7 мая, в Москве с начала пандемии выявили 92 676 случаев заражения коронавирусом — 6703 за последние сутки. Выздоровели 9227 человек, умерли 905 человек. Всего по России насчитывается 177 160 случаев заражения.

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