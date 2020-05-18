В Чечне заявили о добровольном увольнении вызвавшего недовольство Кадырова врача

В Чечне заявили, что вызвавший недовольство Рамзана Кадырова врач, пожаловавшийся на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты, уволился по собственному желанию, а не по требованию главы республики. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам министра, Кадыров просто сказал, «что эти врачи заслуживают на самом деле», а не призывал уволить медиков. Более того, уточнил Умаров, слова Кадырова о том, что «провокаторов надо уволить», относились конкретно к врачу-рентгенологу, который сделал выводы относительно нехватки средств индивидуальной защиты в перепрофилированном для лечения пациентов с коронавирусом отделении, «не имея [к нему] никакого отношения». Министр подчеркнул, что уволившийся врач «не мог знать настоящего положения дел в этом отделении о нехватке масок якобы, оборудования и так далее».

«Но он сам добровольно написал заявление и, насколько нам известно, принял решение уволиться из этой больницы, потому что ему после всего, что произошло, коллегам смотреть в глаза не очень к месту», — сказал Умаров, подчеркнув, что врач сам увидел, к чему привело его «совершенно неуместное заявление».

Ранее Кадыров потребовал уволить врачей, пожаловавшихся на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты. «Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает», — приводит издание «Кавказский узел» слова чеченского лидера.

О жалобе сотрудников Гудермесской районной больницы сообщалось 17 мая. Медики записали аудио- и видеообращения с рассказом о недостатке масок, перчаток и других средств защиты и необходимости покупать их самостоятельно. Спикер парламента Магомед Даудов позже пояснил, что медучреждение только готовится принять пациентов с коронавирусом и пока не нуждается в средствах защиты для персонала. Телеканал «Грозный» назвал протест медиков беспричинной паникой, а его участников — провокаторами, и показал кадры со склада больницы, на которых видны упаковки с медицинскими масками, противочумными костюмами и другим.

По данным на 18 мая, в Чечне зафиксировано 966 случаев заражения коронавирусом. Десять пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались, еще 582 — выздоровели. Всего в стране зарегистрировано 290 678 случаев в 85 регионах, 2722 летальных исхода и 70 209 случаев выздоровления.

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