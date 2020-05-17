Пожаловавшиеся на нехватку средств защиты чеченские медики извинились

Сотрудники центральной больницы Гудермесского района Чечни извинились за жалобу на нехватку средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса. Видеозапись извинений показал телеканал «Грозный», пишет «Кавказский узел».

Ранее в мае медики записали аудио- и видеообращения с жалобами на недостаток масок, перчаток и других средств защиты и необходимость покупать их самостоятельно. Спустя некоторое время в больницу приехал спикер республиканского парламента Магомед Даудов, после чего был уволен главврач больницы. По словам Даудова, тот не смог объяснить подчиненным, что медучреждение только готовится принять пациентов с коронавирусом и пока не нуждается в средствах защиты для персонала.

Издание пишет, что 15 мая уволили и одного из участников протеста, врача-рентгенолога Заура Борчашвили. В связи с этим медработники обратились к главе региона Рамзану Кадырову и попросили восстановить их коллегу в должности.

В тот же день телеканал «Грозный» в новостях назвал протест медиков беспричинной паникой, а его участников — провокаторами. Также были показаны кадры со склада больницы, на которых видны упаковки с медицинскими масками, противочумными костюмами и другим. Сами врачи в том же репортаже заявили, что не знали о наличии средств защиты. «Нам как врачам не стоило так сильно беспокоиться. Наша проблема заключалась в том, что мы подняли такую проблему, которой у нас нет», — сказал уролог Аюб Налаев.

Кроме того, телеканал опроверг распространенную в мессенджерах информацию о смерти от коронавируса медработника больницы Барет Баудиновой: журналисты выяснили, что у женщины случился инсульт. Медсестра, записавшая голосовое сообщение о якобы смерти коллеги, извинилась в эфире. «В этом голосовом [сообщении], испугавшись, что работавшая с нами Барет умерла, я сказала… испугавшись, что она умерла. Оказывается, она не умерла. Я это сказала, испугавшись, простите меня», — сказала она.

По данным на 17 мая, в Чечне зафиксировано 943 случая заражения коронавирусом. Девять пациентов с подтвержденной инфекцией скончались, еще 580 — выздоровели.

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