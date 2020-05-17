В Чечне умерла заразившаяся коронавирусом беременная девушка-медик

В Чечне коронавирусной инфекцией заразились более 50 медиков. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что не удалось спасти жизнь девушки-медработника. Сулейманов добавил, что умершая была беременна.

Министр заверил, что в Чеченской Республике врачи обеспечены средствами защиты в полном объеме.

16 мая глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о поэтапном снятии ограничительных мер и выходе из режима самоизоляции в регионе. По его словам, первый этап снятия ограничений будет продолжаться до 27 мая. Однако режим самоизоляции и пропускной режим для населения сохраняется. Кадыров отметил, что ослабить эту меру можно будет тогда, когда власти решат приступить к реализации третьего этапа снятия ограничений.

Всего в Чечне зафиксирован 891 случай заражения коронавирусом, из них выздоровевших 529 человек, девять скончались. За прошедшие сутки в России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 262 тысячи в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226. За весь период скончались 2418 человек.

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