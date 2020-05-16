В Москве умер 71 пациент с коронавирусом

Еще 71 пациент с коронавирусом умер в Москве за прошедшие сутки. Об этом сообщил столичный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

Отмечается, что у всех умерших была подтверждена пневмония и получен положительный результат тестов на наличие вируса. Таким образом, число жертв коронавируса в столице превысило 1,5 тысячи и достигло 1503 человек.

Всего в Москве насчитывается более 138 тысяч выявленных случаев COVID-19 за все время. Более 26 тысяч человек уже выздоровели. В России зафиксировано более 272 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

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