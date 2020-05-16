Смерть трехлетнего ребенка от коронавируса в Москве опровергли

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что причиной смерти трехлетнего ребенка, о которой сообщалось ранее 16 мая, стала коронавирусная инфекция. Сообщение опубликовано на сайте департамента.

Согласно заявлению депздрава, ребенок поступил в Морозовскую больницу 12 мая с диагнозом «периостит на фоне хронического периодонтита зубов». Ему была сделана экстренная операция, после которой его состояние нормализовалось. Однако через три часа оно резко ухудшилось, мальчик был переведен в реанимацию в состоянии септического шока, который вызвал отек мозга. Спасти его не удалось.

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15 мая умершему сделали тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Кроме того, клинических проявлений инфекции и внебольничной пневмонии зафиксировано не было. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия и проведения специальных тестов.

О том, что в Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом, ранее сообщил Telegram-канал Baza. «Московский комсомолец» также писал, что мальчик был госпитализирован в сопровождении бабушки 12 мая. Изначально у него болели зубы, и врачи поставили диагноз «периостит». Спустя несколько дней состояние ребенка резко ухудшилось, тест на COVID-19 дал положительный результат.

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