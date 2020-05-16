Москвичей призвали не ждать смягчения самоизоляции до 22 мая

Жителям Москвы не стоит ждать смягчения ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, до конца следующей рабочей недели (22 мая). Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк, пишет ТАСС.

Материалы по теме «Люди с удовольствием верят в самую разную чепуху» Интернет заполонили лживые и опасные слухи о коронавирусе. Как с ними бороться?

По крайне мере, говорить об этом преждевременно, уточнил он. «Говорим с Роспотребнадзором. У них какие-то планы, понятно, есть. Они их сейчас там формируют. Но все-таки примерно до 21-22 числа (мая — прим. «Ленты.ру»), наверное, говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время», — сказал он.

11 мая источники «Русской службы Би-би-си» сообщили о намерениях московских властей смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения. В мэрии готовы открыть некоторые парки и разрешить пробежки и прогулки с животными на расстояние более 100 метров от дома. Действовать такие разрешения будут только в определенные часы суток, уточнялось в материале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 31 мая, однако источники в мэрии не исключают, что в июне ситуация не изменится. С 12 мая в городе действует обязательный режим использования масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте и других общественных местах.

За последние сутки в России выявлено 9200 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные обнаружены в 83 регионах. Большая часть из них — в Москве (3505), Московской области (937) и Санкт-Петербурге (525). За минувшие сутки зарегистрировано 119 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом, при этом 4940 человек выздоровели. Общее число случаев инфицирования в России с начала эпидемии превысило 272 тысячи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!