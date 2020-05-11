Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения. О таком желании, которое в настоящий момент обсуждается, стало известно источникам «Русской службы Би-би-си».

В мэрии готовы открыть некоторые парки и разрешить пробежки и прогулки с животными на расстояние более 100 метров от дома. Действовать такие разрешения будут только в определенные часы суток.

В пресс-службе мэра Москвы не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, попросив руководствоваться последними распоряжениями главы города Сергея Собянина.

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Еще 7 мая Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 31 мая, однако источники в мэрии не исключают, что в июне ситуация не изменится. С 12 мая в городе вводится обязательный режим использования масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте и других общественных местах. За его нарушение предполагается штрафовать на 4 и 5 тысяч рублей.

Частичное смягчение режима источники издания связывают с тем, что количество госпитализаций с тяжелой и средней формой заболевания не растет, а значит, ситуация стабилизировалась.

В МВД утверждают, что большинство россиян с пониманием относятся к введенным ограничениям, хотя отдельные граждане отказываются исполнять их в демонстративной форме. По частоте нарушений режима самоизоляции лидируют Краснодарский, Ставропольский и Приморский края, а также Дагестан.

За сутки в России выявлено 11 656 случаев заражения коронавирусом, из них в Москве — 6 169. Общее количество заболевших в столице достигло 115 909 человек, в России — более 220 тысяч.

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