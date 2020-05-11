В МВД пожаловались на бравирующих нарушителей режима самоизоляции

Большинство жителей России соблюдают режим самоизоляции, но некоторые, напротив, бравируют тем, что нарушают его. На такое поведение отдельных граждан пожаловался начальник главка МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти Юрий Валяев, передает РИА Новости.

По его словам, полицейские сталкиваются с теми, кто демонстративно отказывается исполнять правила, причем нередко речь идет о больших компаниях.

«В таких случаях наши сотрудники составляют протокол об административном правонарушении, который впоследствии рассматривается судом», — объяснил он. Вместе с тем Валяев подчеркнул, что чаще всего граждане адекватно воспринимают ограничительные меры.

Также он рассказал, что лидируют по числу нарушений режима самоизоляции Краснодарский, Ставропольский и Приморский края, а также Дагестан. Статистика собиралась по соотношению числа протоколов и численности населения.

За сутки в России выявлено 11 656 случаев заражения коронавирусом, общее количество заболевших превысило 220 тысяч. От заболевания умерли более двух тысяч россиян, по всему миру — 282 тысячи человек.

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