Число умерших россиян с коронавирусом превысило 2000

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 2009, за последние сутки зафиксировано 94 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в понедельник, 11 мая.

2009 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 11 мая

Всего за сутки в России коронавируса подтвердился у 11 656 человек. Общее число случаев коронавирусной инфекции превысило 220 тысяч.

Ранее в понедельник в московской мэрии сообщили о рекордном числе вылечившихся пациентов. В столице за сутки вылечились 4032 человека. Таким образом общее число вылечившихся увеличилось до 17 822 человек.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 11 мая превысило 4,1 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!