Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 220 тысяч. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по по борьбе с распространением инфекции.

Случаи выявлены во всех российских регионах. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.

За последние сутки зафиксировано 11 656 случаев заражения, выздоровели 5495 человек.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что Россия, возможно, уже достигла пика распространения коронавируса, в связи с чем ситуация в стране стабилизировалась. По данным ВОЗ, в России на сегодняшний день наблюдается самый низкий уровень смертности от коронавируса — 1 процент.

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