В Чечне умер заразившийся коронавирусом заместитель главрача скорой помощи

Заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Республики Чечня Рамзан Айдамиров умер после заражения коронавирусом. Об этом сказано в Instagram-аккаунте министерства здравоохранения региона.

Айдамиров работал в грозненской городской больнице №4. Он скончался 12 мая в возрасте 37 лет, пишет РИА Новости.

«Оборачиваясь назад, становится особенно ярко заметно его интеллект, опыт, ум и безупречный профессионализм. Безусловно, это был один из самых ярких и ценных членов нашего коллектива. Рамзан Авалуевич умел спокойно, конструктивно и эффективно решать самые сложные задачи и добиваться максимальных результатов. И делал это на протяжении всего своего карьерного пути», — говорится в сообщении регионального Минздрава.

В Чечне, по данным регионального минздрава, коронавирус выявлен у 813 человек, из них 466 выписали из больницы, девять скончались. Общее число зараженных в России составило 232 243, выздоровели 43 512 человек. За весь период скончались 2116 человек.

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