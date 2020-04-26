Умер еще один заразившийся коронавирусом российский врач

Заразившийся коронавирусом заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов умер в Боткинской инфекционной больнице, сообщает ТАСС.

На фоне инфекции у него развилась пневмония.

Семье Филиппова выделят 1 миллион рублей, полагающийся в случае смерти медицинского работника, сказали в пресс-службе администрации губернатора города.

Врач работал в Александровской больнице с августа 2016 года. Он проводил операции пациентам с геморрагическим инсультом, разрывом аневризм сосудов головного мозга, при опухолях центральной нервной системы.

26 апреля стало известно о смерти заразившегося коронавирусом белгородского врача-онколога. Мужчина проходил лечение от двусторонней пневмонии, но спасти его не удалось.

25 апреля после заражения коронавирусом скончался анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Белошицкий.

За последние сутки в России выявили 6361 случай заражения коронавирусом в 83 регионах. За сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом, полностью выздоровели 517 человек. Общее число зараженных в России увеличилось до 80 949.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!