Главврач российской больницы умер на рабочем месте

Главный врач городской больницы в подмосковном городе Дрезна Валерий Терехин умер на рабочем месте на 59-м году жизни, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, вечером в понедельник, 27 апреля, руководитель клиники провел совещание с коллегами и остался работать в своем кабинете. Примерно в 19:00 за ним приехал сын, чтобы отвезти на машине домой. Зайдя в кабинет, он увидел бездыханное тело отца. Дежурный врач безрезультатно попытался реанимировать Терехина, прибывшая бригада скорой констатировала смерть.

Газета пишет, что главврач страдал от повышенного давления и не был заражен коронавирусом. Предположительно, у него мог случиться инфаркт или оторваться тромб.

26 апреля стало известно сразу о двух смертях медиков с коронавирусной инфекцией. Один скончался в Боткинской инфекционной больнице в Санкт-Петербурге, другой — в одном из лечебных заведении Белгородской области.

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