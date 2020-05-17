Кадыров потребовал уволить пожаловавшихся на нехватку средств защиты врачей

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить врачей, пожаловавшихся на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на репортаж ЧГТРК «Грозный».

Телеканал показал кадры с заседания оперативного штаба с участием Кадырова. «Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает», — приводит «Кавказский узел» слова чеченского лидера.

Политик также дал собравшимся послушать аудиозапись, в которой говорится о смерти врача Гудермесской районной больницы, а также заявление сына медработницы о том, что его мать жива. «Как так можно распространять такие слухи? Врач должна снимать панику, успокоить, Если даже умирают, надо по-другому преподнести. Эй, люди, вам не стыдно? Оставьте, не распространяйте слухи. Показать надо [авторов сообщений], всем надо показать их лица... Их домашних привести — отца, брата, мужа», — сказал Кадыров.

О жалобе сотрудников Гудермесской районной больницы сообщалось ранее 17 мая. Медики записали аудио- и видеообращения с рассказом о недостатке масок, перчаток и других средств защиты и необходимости покупать их самостоятельно. Спикер парламента Магомед Даудов позже пояснил, что медучреждение только готовится принять пациентов с коронавирусом и пока не нуждается в средствах защиты для персонала.

Телеканал «Грозный» назвал протест медиков беспричинной паникой, а его участников — провокаторами, и показал кадры со склада больницы, на которых видны упаковки с медицинскими масками, противочумными костюмами и другим. Сами врачи в том же репортаже заявили, что не знали о наличии средств защиты. «Нам как врачам не стоило так сильно беспокоиться. Наша проблема заключалась в том, что мы подняли такую проблему, которой у нас нет», — сказал уролог Аюб Налаев.

По данным на 17 мая, в Чечне зафиксировано 943 случая заражения коронавирусом. Девять пациентов с подтвержденной инфекцией скончались, еще 580 — выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



