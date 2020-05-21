В Чечне рассказали о работе Кадырова после сообщений о заражении коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров лично контролирует работу оперативного штаба по коронавирусу. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил помощник чеченского лидера Ахмед Дудаев.

Рассказывая о текущей деятельности чеченского лидера, он пояснил, что Кадыров принимает все необходимые меры по борьбе с коронавирусом в республике. «Работа штаба идет под его личным контролем», — отметил Дудаев.

По его словам, слухи о заражении возникли после того, как министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов не появился в эфире местного телевидения с ежедневным отчетом о ситуации с коронавирусом. Помощник Кадырова уточнил, что это связано с загруженностью Сулейманова.

Ранее 21 мая «Интерфакс» сообщил, что Кадыров помещен под меднаблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом. По некоторым данным, несколько дней назад чеченский лидер пожаловался на недомогание, посчитав его симптомом ОРВИ. Позднее его состояние ухудшилось, и врачи посоветовали политику обратиться к московским медикам. Уточнялось, ему диагностировали поражение легких, диагноз COVID-19 поставлен под подозрение.

В Чечне эту информацию опровергли и призвали не верить неподтвержденной информации и не распространять фейки.

По данным на 21 мая, в России зарегистрировано 317,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, в Чечне — 1026 случаев.

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