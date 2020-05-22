Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова

Появились данные о поражении 70 процентов легких главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.
По информации собеседника издания, большая часть легких главы Чечни поражена. Это свидетельствует о том, что болезнь протекает в тяжелой форме.
Заражение главы Чечни коронавирусом произошло около двух-трех недель назад, когда он навещал в больнице руководителя Урус-Мартановского района республики Валида Абдурешидова.
О возможном заражении Кадырова коронавирусом стало известно накануне, 21 мая. Уточнялось, что он находится под меднаблюдением в Москве. В Чечне эту информацию опровергли, заявив, что лидер здоров.
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