Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который, по неофициальной информации, госпитализирован с поражением легких и подозрением на коронавирус, находится в тяжелом состоянии. Об этом стало известно изданию Baza.

По данным источников, врачи считают, что Кадыров заразился около двух-трех недель назад. Спустя неделю после инфицирования он стал чувствовать себя «сильно хуже, чем обычно», однако списывал недомогание на ОРВИ, пишет издание. Сейчас он якобы находится в одной из московских больниц с поражением легких.

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