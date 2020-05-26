За сутки в России установлены рекорды по умершим и выздоровевшим от коронавируса

За последние сутки в России установлено два рекорда по статистике смертей и выздоровлений пациентов с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф.

Число поправившихся пациентов за день составило 12 331. При этом в Москве был побит свой рекорд по вылечившимся, их оказалось 8033. Всего к 26 мая излечилось более 131 тысячи россиян.

Зарегистрировано 174 новых смерти. За время эпидемии в стране скончалось 3807 зараженных.

При этом последние два дня в России наблюдались низкие цифры по переболевшим. 25 мая их было всего 5,5 тысячи, 24 мая — 5,3 тысячи. 22 и 23 числа насчитывалось 7,1 и 8,1 тысячи выписанных из больницы соответственно.

Предыдущий рекорд по выздоровевшим был зарегистрирован 20 мая. Тогда таких пациентов было 9262.

К 26 мая в России зарегистрировано более 362 тысячи фактов инфицирования. Страна находится на третьем месте в мировом рейтинге по количеству зараженных.

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