В России за сутки вылечились 5,5 тысячи зараженных коронавирусом

За сутки в России вылечилось 5,5 тысячи жителей с коронавирусом, всего за время эпидемии поправилось почти 120 тысяч, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего поправившихся в Москве (3746) и Подмосковье (388). Больше 100 излечившихся за день насчитывается в Петербурге и Брянской области.

Всего за день в стране вирусом заразилось почти девять тысяч человек, общее число инфицированных составило 353,5 тысячи. Скончалось еще 92 пациента, всего зарегистрировано 3633 смертей.

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