Глава российского региона заразился коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность», — сказал он. По словам главы российского региона, кроме него в больнице сейчас лежат председатель администрации Танды, Улуг-Хема и еще несколько чиновников.

«Зараза очень страшная», — добавил Кара-оол. Он рассказал, что коронавирус задевает многие стороны здоровья, болит голова, у кого-то из больных воспаление легких.

Кара-оол похвалил врачей за хорошую работу и отметил, что «рано или поздно» о его болезни все равно станет известно, однако он попробует исполнять свои обязанности дистанционно. «Это испытание мы пройдем, все будет хорошо», — заверил он.

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