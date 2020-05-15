Российский губернатор проверит на себе препарат для иммунитета против COVID-19

Губернатор Кировской области Игорь Васильев примет участие в тестировании вакцины против полиомиелита для формирования иммунитета против коронавируса. Об этом он заявил в своем Instagram-аккаунте во время беседы с директором департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной.

Глава региона отметил, что станет одним из добровольцев, которые на себе проверят эффективность нового препарата, который, в случае успешных испытаний, можно будет применять по всей стране. При этом Васильев подчеркнул, что речь не идет о вакцине против COVID-19.

«Участвовать в эксперименте будут добровольцы. 1,5 тысячи человек. И я в том числе. Это не вакцина от коронавируса. Это возможность выявления неспецифического иммунитета, который будет эффективен в борьбе с коронавирусом. Это возможность защиты групп риска — врачей, работников транспорта, муниципальных служащих, милиционеров, которые контактируют с большим количеством людей. И если у них возникнет неспецифический иммунитет, значит они либо не заболеют, либо перенесут болезнь в легкой форме», — пояснил губернатор.

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Также Васильев добавил, что аналогичные эксперименты пройдут в США, однако только в июле, поскольку в настоящий момент медики занимаются регистрацией препарата.

«Я надеюсь, что здесь тоже будет обмен научными данными. Это важно для всей страны, это важно вообще для всего мира, важно для групп риска. Если они будут обладать иммунитетом, то мы сможем их защитить. Это очень серьезный научный эксперимент, в котором нет элементов романтики или геройства», — добавил он.

Васильев напомнил, что Киров и Кировская область — традиционное место для развития биотехнологий. Первый пенициллин был получен еще в Советском союзе в 1944 году именно в Кирове. В регионе заложены огромные традиции для различного рода биотехнологических программ.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что противомалярийный препарат «Мефлохин» по итогам доклинических исследований показал способность полного подавления коронавируса через 48 часов с момента инфицирования. По ее словам, для этого необходима очень маленькая доза — два микрограмма на миллилитр.

На данный момент вакцины от нового коронавируса не существует, ученые разных стран, в том числе России, активно ведут ее разработку. Для лечения коронавирусной инфекции пока что применяются нелицензированные препараты и экспериментальные терапии, например, с использованием «Мефлохина» или «Гидроксихлорохина».

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