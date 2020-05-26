Число вылечившихся россиян с коронавирусом превысило 130 тысяч

В России за сутки вылечились 12 331 зараженных коронавирусом. Общее число излечившихся превысило 131 тысячу, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве поправилось рекордное количество горожан — 8033. На втором месте по количеству выздоровевших находится Дагестан (456), на третьем — Подмосковье (244), на четвертом — Свердловская область (229). Сто и больше вылечившихся насчитывается в Петербурге, Краснодарский край, Нижегородская, Калужская, Тульская, Брянская, Курская, Орловская, Воронежская, Пензенская области, Татарстан.

По данным на 26 мая, в России скончалось 174 пациента. Всего за время эпидемии умерло 3807 человек.

В России в сумме зарегистрировано более 362 тысячи фактов инфицирования. Страна находится на третьем месте в мировом рейтинге по числу зараженных.

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