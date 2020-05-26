В Москве за сутки вылечилось рекордное число зараженных коронавирусом

Число вылечившихся жителей Москвы с коронавирусом за сутки побило рекорд и составило 8033, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Это рекордное количество. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится», — сказала она, напомнив, что для подтверждения отсутствия инфекции медики проводят специальные исследования. При выписке пациентам, которым необходимо оставаться под наблюдением, даются соответствующие рекомендации.

Общее количество выздоровевших в городе к 26 мая увеличилось до 61,6 тысячи человек.

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