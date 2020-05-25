Заразившийся коронавирусом Песков останется на карантине после выписки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что останется на карантине после выписки из больницы. Об этом он сообщил ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что постепенно начнет работать в домашнем режиме.

Ранее 25 мая жена Пескова Татьяна Навка сообщила, что они выписались из больницы и около недели будут находиться на карантине.

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О заражении супругов стало известно 12 мая. Рассказывая о течении болезни, Песков говорил, что в первый день после обнаружения вируса у него не было никаких симптомов, а потом повысилась температура.

По данным на 25 мая в России зафиксировано 352 427 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии в стране умерли 3633 человека, выздоровели 118 798.

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