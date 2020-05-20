В России за день вылечилось почти 10 тысяч зараженных коронавирусом

Число вылечившихся зараженных с коронавирусом в России за сутки составило 9262 человек. За время эпидемии в стране поправилось более 85 тысяч, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве выздоровело еще 5440 жителей, всего излечилось почти 37 тысяч горожан. В Подмосковье вылечилось 283 пациента, в Дагестане — 263, в Петербурге и Ингушетии — по 208. Более 100 случаев выздоровления зафиксировано в Краснодарском крае, Татарстане, Ростовской области.

По данным на 20 мая, в стране зарегистрировано 308 тысяч фактов инфицирования. 85 тысяч человек уже поправилось, 2972 умерло.

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