Россиянин рассказал о повторном заражении коронавирусом

Россиянин Андрей Василенко, переболевший коронавирусной инфекцией в декабре, рассказал о повторном заражении COVID-19. Свой рассказ он опубликовал на Facebook.

По словам Василенко, первый раз он заразился коронавирусом накануне Нового года, прилетев к семье из США. Тогда он не знал, что перенес коронавирус, но в марте сдал тест на антитела, которые показали, что перенесенная им пневмония была вызвана COVID-19. Во второй раз Василенко заразился коронавирусом при посещении частной клиники, где, среди прочего, сдают анализы на коронавирус. «Заразился невзирая на то, что был в маске и перчатках», — отметил он, не уточнив, где он находится сейчас: в Москве или за границей.

Василенко уточнил, что во второй раз инфекция протекает у него в более легкой форме и «без главных симптомов», таких как насморк, потеря вкуса и обоняние. Он добавил, что лечится дома, а также рассказал о препаратах, которые принимает «по своей схеме». «Через пару недель буду в норме», — написал Василенко в комментариях к записи.

По официальным данным на утро 19 мая, в стране 76 130 человек выздоровели, 2837 пациентов не смогли справиться с болезнью. Всего, по информации портала стопкоронавирус.рф, в стране зафиксирован 299 941 случай заражения.

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