Первый повторный случай коронавируса в России объяснили

Выявление первого в России повторного случая коронавируса может быть связано с плохой чувствительностью тест-систем, которые показали отсутствие инфекции. Такое объяснение дала главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова, передает ТАСС.
По словам Малинниковой, если в организме пациента «очень мало вируса», чувствительности теста может не хватить для его выявления. Вероятно, выздоровление произошло не до конца.
Инфекционист отметила, что случай с повторным заражением проверяется. Выясняется, была ли назначена правильная терапия, когда были взяты мазки и какие тест-системы использовались.
Ранее 15 мая стало известно, что излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз. Симптомы ОРВИ и наличие инфекции выявили через 16 дней после выписки. Медики не исключают, что это мог быть рецидив инфекции, которая была у пациентки. Это первый случай повторного заражения в России — 2 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в стране нет дважды заразившихся.
За последние сутки в России зафиксировали 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 262 843 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226.