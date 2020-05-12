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Объяснены повторные случаи заражения коронавирусом

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Заболевшие коронавирусом повторно не представляют опасности для окружающих. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Южной Кореи.

Специалисты взяли анализы у десятков пациентов, которые переболели COVID-19, и повторные тесты дали положительную реакцию на коронавирус. Медики объяснили, что результаты тестов являются ложноположительными и вызваны оставшимися в организме частицами SARS-CoV-2. При этом представители Центра по контролю и профилактике заболеваний (Южная Корея) считают, что данные пациенты не заразны.

Южнокорейские медики используют тесты с обратной транскрипционной полимеразной цепной реакцией (RT-PCR), которые позволяют определять генетический материал коронавируса. Данный способ считается наиболее точным при диагностике COVID-19. По мнению эксперта по разработке вакцины в Университета Сеула (Южная Корея) Сеул Дай-Ву (Sol Dai-wu), в некоторых случаях тесты могут обнаружить старые частицы коронавируса.

По состоянию на среду, 6 мая в стране было зарегистрировано порядка 350 повторных случае диагностирования COVID-19. Часть из переболевших пациентов до сих пор испытывает некоторые симптомы коронавируса, однако представители органов здравоохранения полагают, что данные маркеры вряд ли были вызваны вирусом SARS-CoV-2. Агентство сообщает, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (Южная Корея) на данный момент не выявили ни одного случая передачи коронавируса от получившего ложноположительный результат пациента.

В середине апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование повторных случаев заражения коронавирусом в Южной Корее. Представители местных Центров по контролю и профилактике заболеваний предположили, что в этих случаях может идти речь не о повторном заражении больных, а о реактивации вируса. По данным ВОЗ, между появлением симптомов COVID-19 и клиническим выздоровлением пациентов с легкой формой коронавируса проходит около двух недель.

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