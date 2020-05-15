Иммунолог усомнился в повторном случае заражения коронавирусом в России

Врачам необходимо разобраться со случаем повторного заражения коронавирусом жительницы Бурятии. Об этом заявил руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин имени Мечникова Михаил Костинов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, женщина могла попасть в стационар с другой инфекцией, а коронавирусом, вероятно, заразилась позже. «Я не верю в такое, что, допустим, вот сейчас идет коронавирус и через неделю — опять коронавирус. Ну, не бывает», — усомнился он.

Костинов объяснил, что после болезни иммунитет человека ослаблен, и в это время велик риск заражения. Он отметил, что проще всего заразиться от людей, которые находятся на начальной стадии заболевания.

Ранее главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова заявила, что излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз. По ее словам, пациентку выписали из больницы 21 апреля после двух отрицательных тестов.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова предположила, что повторный случай может быть связан с плохой чувствительностью тест-систем, которые показали отсутствие инфекции.

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