Россиян призвали не надеяться на формирование длительного иммунитета к COVID-19, поскольку новый коронавирус относится к острым респираторным инфекциям, которыми люди заболевают на протяжении всей жизни. Об этом рассказал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью «Российской газете», опубликованном во вторник, 19 мая.

«Это не корь, не эпидемический паротит, не краснуха, переболев которыми один раз, большинство людей приобретают иммунитет на всю оставшуюся жизнь. К сожалению, для респираторных инфекций, среди которых грипп, — это классический пример, даже после вакцинации иммунитет больше чем на полгода не сохраняется», — отметил Горелов.

Он добавил, что сезонные коронавирусные инфекции «циркулируют постоянно, вызывая ОРВИ и диареи у 10-20 процентов населения каждый год». Однако до появления SARS-CoV-2 коронавирусы не вызывали тяжелых осложнений. Поскольку COVID-19 — новый вирус, то и говорить о том, как долго у переболевшего человека сохраняется устойчивость к инфекции, пока нельзя.

Ранее россиянин Андрей Василенко, переболевший коронавирусной инфекцией в декабре, рассказал о повторном заражении COVID-19. Свой рассказ он опубликовал на Facebook. Во второй раз Василенко заразился коронавирусом при посещении частной клиники, где, среди прочего, сдают анализы на коронавирус.

По официальным данным на утро 19 мая, в России 76 130 человек выздоровели, 2837 пациентов не смогли справиться с болезнью. Всего, по информации портала стопкоронавирус.рф, в стране зафиксирован 299 941 случай заражения.

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