Вирусолог заявил о пройденном пике и начале спада эпидемии коронавируса в России

Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил о пройденном пике и начале спада эпидемии коронавируса в России. Специалиста цитирует в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Конечно, пик пройден и кривая пошла вниз. Мы видим, что после достаточно продолжительного плато сейчас начинается снижение заражаемости», — сказал он.

Ранее Виктор Зуев согласился с прогнозом врача-инфекциониста, академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения эпидемии коронавируса в России. По мнению специалиста, по самым оптимистичным прогнозам речь идет о начале июня.

19 мая глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что в последние несколько дней Россия могла выйти на плато по распространению коронавирусной инфекции. Аналогичную точку зрения высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В России четвертый день подряд суточная статистика по заражению коронавирусом не превышает 10 тысяч. Так, 18 мая сообщалось о 8926 новых случаях. 19 мая оперативный штаб отчитался о 9263 зараженных.

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