Названы условия для выхода на плато по заболеваемости коронавирусом в России

Плато по заболеваемости коронавирусом в России будет достигнуто, если до конца нынешней недели продолжат фиксироваться стабильные показатели. Такие условия в разговоре с РИА Новости назвали опрошенные эксперты.

Материалы по теме «Состояние пациентов ухудшалось каждую минуту» Что говорят о коронавирусе врачи из разных стран и что ждет Россию?

Доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев напомнил, что в самом начале эпидемии в стране количество новых пациентов ежедневно удваивалось или утраивалось, сейчас такого роста уже нет. По его словам, чтобы говорить о стабильности ситуации, нужно наблюдать за статистикой хотя бы еще несколько дней. Также надо обратить внимание на количество госпитализированных в тяжелом состоянии. «Вот когда их число стабилизируется, тогда да», — сказал Зверев.

Пока в стране не достигнут пик, добавил главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. Он отметил, что сейчас смертность пациентов с вирусом не растет. За последние дни этот показатель менялся то вниз, то вверх.

Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн говорил, что Россия приблизилась к выходу на плато, и к началу мая можно ожидать снижения числа новых случаев.

По данным на 29 апреля, в стране почти 100 тысяч зараженных, 10 тысяч из них поправились. 972 человека скончались.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!