Перечислены плюсы постепенного снятия ограничительных мер в Москве

В Москве можно будет избежать повторных вспышек заражения коронавирусной инфекцией в случае постепенного снятия ограничительных мер. Такое мнение высказал в интервью «КП» вирусолог, доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, люди устали от карантина и сидения дома, им необходимы занятия спортом и прогулки в парках, но ограничения нужно снимать постепенно, чтобы предотвратить повторные заражения. Он отметил, что если резко перейти в режим «гуляй, Вася», то люди начнут вести себя неосторожно — «соберется вся семья на радостях», тогда, возможно, появление новых больных. Профессор отметил, что многие носители вируса не знают о его наличии.

О плюсах поэтапного снятия ограничений также рассказал «Московском комсомольцу» председатель консультационного совета Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Юрий Крестинский. Он указал, что власти могут контролировать ситуацию и оценивать эффективность каждого решения, чтобы не допустить роста заболеваемости. Здесь лучше перестраховаться, считает эксперт, особенно, если речь идет о таких мегаполисах, как Москва и Санкт-Петербург — здесь эпидемическая ситуация действительно напряженная. Есть в том числе и регионы, где случаи заболевания коронавирусной инфекцией были минимальны, там и ограничительные меры практически сведены к нулю, отметил Крестинский.

27 мая руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила о готовности Москвы к первому и даже ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что ситуация с распространением коронавируса продолжила постепенно улучшаться.

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