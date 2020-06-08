За последние сутки в России выявили 8 985 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые зараженные зафиксированы в 83 регионах. Большинство из них в Москве (2001), Московской области (751) и Санкт-Петербурге (326). Умерли 112 пациентов с коронавирусом, вылечились — 3 957. Общее число зараженных в России превысило 476 тысяч.

Ранее 8 июня сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило семь миллионов. Пандемия охватила 188 стран. В мире заражены 7 009 065 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 126,3 тысячи. За весь период пандемии скончались 402 730 пациентов, 3,14 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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