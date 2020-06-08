Собянин разрешил открыть в Москве салоны красоты

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил городским парикмахерским и салонам красоты возобновить работу с 9 июня. Об этом он написал в своем блоге.

Отмечается, что в тот же день также могут открыться фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.

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Ранее стало известно, что самоизоляция, пропускной режим и график прогулок отменяются в столице с 9 июня. 16 июня заработают летние веранды кафе и ресторанов, стоматологии, музеи, библиотеки и зоопарки. Кроме того, с 23 июня планируется снятие ограничений на работу детских садов, фитнес-клубов и бассейнов.

Прогулочный режим был введен в Москве в начале месяца. Жителям столицы разрешалось гулять в парках по специальному графику в защитных масках. Тогда же в Москве открылись непродовольственные магазины и торговые центры.

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