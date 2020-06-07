Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

Дальнейшее снятие ограничений, введенных в Москве из-за пандемии коронавируса, планируется провести в два этапа. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Снятие ограничений, скорее всего, будет двухэтапным — с 10 и 15 июня», — раскрыл детали собеседник агентства. По его словам, отмена цифровых пропусков возможна на финальном этапе. Рассматривается также вопрос о постепенном запуске работы парикмахерских и кафе, отмене графика прогулок.

Ранее 7 июня стало известно о возможной отмене пропускного режима в Москве. Источник принадлежащего Григорию Березкину РБК пояснил, что об этом столичные власти могут объявить уже в понедельник, 8 июня. Решение, предположительно, вступит в силу 14 июня. «Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», — пояснил собеседник издания.

5 июня мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений, введенных в столице из-за пандемии коронавируса. По его словам, к таким действиям можно будет перейти на следующей неделе, так как в городе сохраняется положительная динамика по снижению заражаемости вирусом. Градоначальник добавил, что большинство москвичей соблюдают все необходимые предписания.

В настоящее время в Москве действует пропускной режим. Цифровой пропуск необходимо иметь для передвижения на личном и общественном транспорте, а также при походе в магазин.

За последние сутки в столице выявили 1956 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 55 человек, вылечились — 2283.

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