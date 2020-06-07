Число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч

В мире число людей, умерших от коронавируса, превысило 400 тысяч. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса.

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По данным на 12:25 по московскому времени 7 июня, точное количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом — 400 013. Больше всего умерших в США — 109 802. Далее идут Великобритания (40 548), Бразилия (35 930), Италия (33 846), Франция (29 145) и Испания (27 135).

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6,9 миллиона.

Накануне, 6 июня, стало известно, что темпы распространения коронавируса в мире ускорились. На это обратило внимание Daily Mail. По данным издания, в первую неделю мая ежедневно регистрировалось около 86 тысяч новых случаев инфицирования. Однако за последнюю неделю этот показатель резко вырос и теперь составляет примерно 114 тысяч случаев. Подобный всплеск заражаемости обусловлен большим приростом в странах, наиболее сильно пострадавших от коронавируса — Индии, России и государствах Южной Америки.

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