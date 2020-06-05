Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, к таким действиям можно будет перейти на следующей неделе, так как в городе сохраняется положительная динамика по снижению заражаемости вирусом. «Период, когда можно о чем-то говорить, как меняется ситуация — это семь дней. В понедельник [1 июня] мы ввели новые правила. Это значит, что в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы», — подчеркнул Собянин.

Столичный градоначальник добавил, что большинство москвичей соблюдает все необходимые предписания.

Режим самоизоляции, а также перчаточный и масочный режим были продлены в Москве до 14 июня. В то же время столица перешла к следующему этапу снятия ограничений: жителям столицы разрешили прогулки, кроме того, заработали непродовольственные магазины и ряд точек по оказанию услуг.

В России за последние сутки было выявлено 8726 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 212,5 тысячи выздоровели, 5528 скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

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