Раскрыты траты на спасение Москвы от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл траты на спасение столицы от коронавируса. По предварительной оценке, в общей сложности речь идет о сумме в четверть триллиона рублей. Об этом градоначальник заявил в интервью ТАСС.

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Около 500 миллиардов рублей город потеряет в доходах городского бюджета до конца 2020 года. Однако, по мнению Собянина, Москве не нужно отказываться от крупнейших городских проектов, поскольку их реализация станет дополнительным драйвером роста экономики.

В Москве с конца марта 2020 года действует режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. В течение карантина оставались закрытыми многие магазины, рестораны, спортзалы, парки. В мае власти начали смягчать ограничения: с 12 мая открылись промпредприятия и стройки, с 25 мая частично восстановили работу центры госуслуг и каршеринг, с 1 июня открылись предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, жителям столицы позволили выходить на прогулки. Действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры пока продлены до 14 июня.

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