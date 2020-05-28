В России подготовились к спасению экономики

В России закончилась подготовка плана по спасению экономики на фоне кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса и обрушением цен на нефть. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

«На этой неделе мы завершаем работу по подготовке общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней», — объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Предполагается, что план будет реализован до конца следующего года.

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План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. Ранее в Минэкономразвития указывали, что общая стоимость всех мер поддержки российской экономики, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, составляет 3,3 триллиона рублей. Однако, по данным газеты «Ведомости», это обойдется стране в 8 триллионов рублей.

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